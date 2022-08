Empoli-Verona 1-1, Kallon al debutto salva l’Hellas!

Primo tempo da dimenticare, nel secondo i nuovi acquisti sono decisivi

Andrea Spiazzi

Punto d’oro del Verona a Empoli, per come si erano messe le cose. Un Hellas spento, abulico, sfiatato e impreciso viene dominato per un tempo nel quale segna Baldanzi. Nella ripresa Cioffi azzecca i cambi, ed è il duo terribile Doig-Kallon a costruire il pareggio con un’azione mirabolante poco dopo il loro ingresso.

Yayah Kallon, fuggito dalla Sierra Leone a 14 anni per non diventare un bambino soldato, giunto dalla Libia a Lampedusa su un barcone e vissuto inizialmente a Cassine (Alessandria) prima che il calcio gli regalasse un sogno, bagna il suo debutto in gialloblù con un gol bellissimo su servizio volante dello scozzese. Il biondo e il moro salvano il Verona dalla sconfitta.

FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano

A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, De Winter, Henderson, Bajrami, Crociata, Ekong, Marin, Degli Innocenti, Fazzini, Destro, Ebuehi, Guarino - Allenatore: Paolo Zanetti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ceccherini; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Tameze, Lasagna; Henry

A disposizione: Chiesa, Perilli, Amione, Doig, Veloso, Hien, Djuric, Terracciano, Kallon, Cabal, Cortinovis, Sulemana - Allenatore: Gabriele Cioffi

Arbitro: Marco Serra (Sez. AIA di Torino)

PRIMO TEMPO, DOMINIO E VANTAGGIO DELL’EMPOLI

Pericoloso l’Empoli in partenza con un colpo di testa di Ismajli da corner deviato da Tameze dopo un minuto e mezzo. I toscani partono agguerriti, l’Hellas si rifugia in angolo per tre volte nei primi 5 minuti. Tameze si appiccica a Grassi e gioca 10 metri avanti al solito. Faraoni viene ammonito al 9’ per un fallo da dietro su Baldanzi, il Verona soffre. Lammers manda al bar Dawidowicz e quasi dal fondo impegna Montipò al 17’. Esce dal guscio l’Hellas con un paio di avanzate infruttuose di Lazovic, ma è sempre l’Empoli che comanda il gioco.

Lazovic regala palla in uscita, Stojanovic dal limite manda alto con deviazione dello stesso Lazovic. Baldanzi fa fuori centrocampo e Coppola e calcia un metro fuori al 23’. Il Verona non c’è con le gambe nè con la testa.

L’Empoli passa con merito contro un Verona boccheggiante. Aveva avvisato poco prima il giovane e talentuoso centrocampista Baldanzi, e alla seconda non perdona con un’iniziativa personale al limite dell’area (Dawidowicz non si oppone con efficacia) sfociata con un gran sinistro a mezza altezza, non troppo angolato sul quale Montipò non appare sicuro, deviando ma nella sua porta.

Il Verona tenta la reazione ma combina poco. Ad Henry non arriva un pallone e nemmeno lui ne va in cerca. La difesa traballa, è lenta e si affida ai falli. Lazovic butta la miglior palla che gli arriva, quasi nell’area piccola, con uno stop sbagliato.

BALDANZI KO. Ceccherini entra duro sul Baldanzi e viene ammonito. Baldanzi deve però uscire, entra Bajrami al 38’.

SECONDO TEMPO, CAMBI DECISIVI, IL VERONA PAREGGIA

Triplo cambio di Cioffi al rientro in campo: fuori Ceccherini, Faraoni e Hongla e manda in campo Hien, Terracciano e Veloso. Il Verona finalmente si sveglia.

Terracciano ferma subito Bandinelli sulla fascia. Parte Lasagna in velocità al 48’ ma decide di tirare sbagliando due volte, invece di servire Henry, prima murato da Luperto poi calciando alle stelle.

LASAGNA SBAGLIA ANCORA. Al 49’ Coppola serve Lazovic sul fondo, il serbo scarica all’Indietro dove c’è Lasagna che libera il tiro potente ma centrale per la parata non difficile di Vicario.

Poco dopo Lasagna va in velocità ma sul più bello serve un avversario. Grande la generosità dell’attaccante, che però è alquanto impreciso.

L’Empoli risponde e si ributta avanti, e il Verona torna a soffrire. Montipò toglie dal piede la palla del 2-0 a Lammers.

Henry sbaglia lo stop e Ismajli mette in corner. L’Hellas ci prova ma manca in precisione.

Nell’Empoli escono Grassi e Hass, entrano Marin ed Henderson al 64’.

Cioffi spende gli altri due cambi al 68’: dentro Doig e Kallon (che debutta), fuori Tameze e Lasagna. Lazovic si sposta a destra con lo scozzese al suo posto.

KALLON! DEVASTANTE INGRESSO E GOL DELL’1-1

Straordinari i nuovi entrati, che costruiscono da soli il gol dell’1-1. Doig da sinistra mette un cross volante per Kallon che, poco dentro l’area, stoppa di petto e al volo di sinistro infila l’angolino lontano.

Dopo una sfuriata dei toscani senza frutto (bene Hien a dare sicurezza dietro) il Verona tiene, le squadre hanno paura di perdere e non affondano. Doig e Hien costruiscono a sinistra. Ilic spara una botta fuori di poco all’85’.

Il pareggio va bene. L’Hellas evita di perdere con una diretta concorrente. E dopo un primo tempo orribile, ringrazia i nuovi acquisti, protagonisti assoluti tra i gialloblù.