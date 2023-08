Empoli-Verona, Baroni: “Loro uno dei peggiori avversari per l’esordio, non sarà facile”

L'allenatore: "Molto importante sarà l'approccio alla gara"

Redazione Hellas1903

Marco Baroni presenta in conferenza stampa la prima di campionato del Verona di sabato ad Empoli. Di seguito le principali dichiarazioni dell'allenatore del Verona.

"Difesa a tre? Lavoro sempre sulle disponibilità, sarà una gara complicata che bisognerà gestire.

Folorunsho? È un giocatore che ha mobilità e forza. In questo momento non ha la partita intera nelle gambe. Bonazzoli e Saponara devono farsi trovare pronti come tutti. Bonazzoli ha lavorato bene in questa settimana, così come Saponara.

Empoli? Si trova forse il peggiore degli avversari, è una squadra dalla forte mentalità che conosce benissimo il suo percorso e che ha avuto continuità di guida tecnica.

Bisognerà approcciarla bene come con l'Ascoli dove forse siamo andati in vantaggio anche troppo presto.

Se sono calmo? Sono abituato a vedere cosa ho, non cosa manca e cosa potrebbe arrivare, io guardo il presente cercando di dare tutto quello che ho alla squadra. Non sono sempre tranquillo come ha visto anche la squadra tra primo e secondo tempo, ma questo deve essere visto sempre in un'ottica costruttiva e non distruttiva.

Braaf ha avuto un problema fisico e sta recuperando per poter allenarsi al massimo così come ha fatto in ritiro. Kallon invece è in uscita ma non voglio parlare di queste tematiche quando c'è una partita in avvicinamento".