Empoli-Verona, Zanetti: “È ora di vincere”

Ha detto, come riporta www.empolichannel.it: "Il Verona è un avversario forte, mi aspetto una partita maschia dove vincere i duelli sarà importante. Deve essere una chance per fare di tutto per vincere, è arrivato il momento di cercare la vittoria in tutti i modi. Adesso la testa è indirizzata a fare di tutto per portare a casa i tre punti. A Lecce non siamo stati bravi a non far uscire l’avversario dalla propria zona, quando invece siamo usciti bene abbiamo fatto gol. Abbiamo analizzato tutto, forse abbiamo preso qualche ripartenza ma la solidità dei centrali è stata importante”.