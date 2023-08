Empoli-Verona, Zanetti: “Si incontrano due squadre che lottano per lo stesso obiettivo”

“Penso che la serie A sia difficile sempre, che non ci sia mai una partita semplice, soprattutto per noi. Domani è una partita che è la prima ma che ha la sua valenza, si incontrano due squadre che lottano per lo stesso obiettivo. É una sfida interessante, loro sono una squadra sicuramente tosta, fisica, che ha fatto un buon mercato in attacco. Hanno varie soluzioni perchè penso che Saponara, Bonazzoli e Folorunsho siano giocatori importanti per il nostro livello; sarà una partita che deve essere equilibrata per quello che mi aspetto. Loro nel loro modo di giocare, noi nel nostro. Una partita sicuramente già con dei ritmi di un certo tipo per quanto si riuscirà a portarli in campo. Giocare una partita alle 18 e 30 con un caldo che è tornato ad essere importante, sicuramente avrà la sua valenza, però dal punto di vista delle motivazioni penso che entrambe le squadre le hanno molto alte. Verrà fuori una partita vera, una partita combattuta anche se è una partita d’agosto. Giocando ad agosto a quest’ora penso che ne risenta lo spettacolo, è normale che non lo trovi giusto, ma ci adattiamo.“