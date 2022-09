Errori in difesa e papere di Gollini, Fiorentina ko a Istanbul

Sconfitta pesante in Conference League per la Fiorentina , prossima avversaria del Verona in campionato.

Serata molto negativa per tutta la squadra, contestata dai suoi tifosi al seguito, e in particolare per il portiere Pierluigi Gollini in occasione di tutti i gol. Clamorosa la sua papera in occasione del secondo quando, su retropassaggio di un compagno, il portiere ha palleggiato fuori dall'area facendosi sottrarre il pallone da Gurler che poi ha insaccato.