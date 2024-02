Esce Suslov e un gran Verona si spegne e perde a Napoli. Ngonge gol dell’ex

Rimontato il gol di Coppola in 15 minuti, l'Hellas esce sconfitto dal Maradona

Redazione Hellas1903

Sconfitta amarissima del Verona che dopo un tempo in trincea senza rischiare, domina nella ripresa e passa con Coppola al 72'. Da lì in poi l'Hellas sparisce ridando forza al Napoli, Montipò para quel che può prima dell'1-1 al 79' di Ngonge. Esce incredibilmente Suslov, sostituito da un Baroni timoroso. A quel punto il Napoli va in area ad ogni azione, i gialloblù non ci capiscono più nulla fino al gran gol di Kwaratskhelia che chiude il discorso.

FORMAZIONI

NAPOLI: Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Politano, Simeone, Kvaratskhelia

A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Traore, Ngonge, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Ostigard, Raspadori

Allenatore: Walter Mazzarri

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal, Duda, Serdar, Folorunsho, Suslov, Lazovic, Noslin

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Swiderski, Cruz, Centonze, Vinagre, Dani Silva, Magnani, Charlys, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Marco Piccinini (Sez. di AIA Forlì). al Var Di Bello e La Penna.

PRIMO TEMPO, IL VERONA FA LA DIGA, IL NAPOLI NON PASSA

Senza tifosi al seguito per le restrizioni decise dalla Prefettura di Napoli, il Verona si schiera con i reduci della vecchia squadra, tranne Noslin che guida l'attacco. Dietro a lui si muovono Folorunsho, Suslov e Lazovic. In mediana Duda e Serdar, davanti a Montipò ci sono Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz e Cabal.

I primi minuti sono un possesso palla continuo del Napoli col Verona che difende a 4-4-2: Folorunsho e Lazovic si abbassano.

Cabal all'8' ferma Kvaratskhelia in corner, il georgiano chiede il rigore, il Var fa proseguire, l'intervento è al limite.

MONTIPÒ DICE NO A KWARATSKHELIA. Montipò è chiamato in causa al 10' quando dal limite Kwaratskhelia spara col sinistro. Tuffo e corner, il Napoli preme, il Verona non riesce ad uscire. Di Lorenzo all'11', defilato a destra ma davanti a Montipò cerca un pallonetto che non trova i suoi. Simeone sfiora l'impatto giusto e Cabal mette in corner. la palla esce dall'area dopo la battuta e dal limite Kvaratskhelia calcia al volo, con Montipò che si piega sul suo palo a parare.

Il Verona è schiacciato all'indietro, Politano calcia alto, i primi 20 minuti sono il gioco del gatto col topo con un giro palla degli azzurri continuo. Duda concede un po' di respiro ai suoi rubando palla a Cajuste e prendendo un fallo a metà campo.

Kwaratskhelia calcia alto al 27', il Napoli, lento, non riesce a sfondare la difesa del Verona che è ben piazzata, con Coppola molto attento. Serdar al 31' crossa male dal limite, Gollini esce senza problemi. Noslin disturba Rrahmani, poi la palla rinbalza su Lazovic e va sul fondo. Nell'azione successiva Coppola viene ammonito per un fallo su Cajuste. Piccinini mostra il giallo anche a Baroni al 36'.

Lazovic riparte ma si fa soffiare la palla, non bene il serbo nell'occasione. Serdar respinge una conclusione del solito Kwaraskhelia, il più pericoloso in avanti dei suoi. Il Verona riparte al 42', Noslin serve Folorunsho che in corsa e marcato calcia fuori.

Un contropiede lanciato da Suslov è sprecato ancora da Lazovic che servito da Noslin calcia ampiamente fuori tentando il giro. C'è una zuccata di Dawidowicz a Simeone che fa prolungare il minuto di recupero, poi si va all'intervallo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO, IL VERONA VA IN AVANTI E DOMINA, SEGNA COPPOLA

Dopo un minuto Suslov guizza e scappa a Mario Rui che lo stende, giallo e punizione vicino al lato corto dell'area a destra. Duda batte sul secondo palo dove sbuca Duda che impatta al volo, ma la palla va sul fondo.

GRAN PARATA DI GOLLONI. Noslin arriva a sinistra su un pallone e lo serve a Lazovic. Stavolta il serbo calcia bene e forte, Gollini in tuffo mette in corner al 48'. Dalla battuta sul secondo palo svetta Cabal, la palla è ancora sul fondo. Il Verona parte benissimo col Napoli sorpreso.

Il primo cambio della gara è di Mazzarri che al 52' toglie Mario Rui per Mazzocchi. Suslov lo butta giù al 53' e viene ammonito. Salterà la partita col Monza.

Al 55' Juan Jesus è libero a sinistra, il cross sul primo palo è per Simeone che da due passi calcia addosso a Montipò, bravo a mettere in corner. Grande pericolo scampato dal Verona.

Kwaratskhelia si mangia Tchatchoua al 59', il diagonale da sinistra va fuori sul lato opposto.

Cambio di Baroni al 59': debutta Swiderwski che entra al posto di Noslin. Nel Napoli al 62' Ngonge sostituisce Politano e Lindstrom Cajuste.

Suslov fa una gran giocata al 63', poi dal limite calcia alle stelle. È un Verona più coraggioso nella ripresa. Al 66' Lindstrom abbatte Duda e viene ammonito. Lo slovacco batte la punizione sulla quale Dawidowicz non arriva di testa. Swiderwski manovra bene con Suslov, che mette a dura prova la difesa napoletana.

COPPOLA!!! 1-0 VERONA

Il Verona passa in vantaggio al 72'. Suslov calcia una punizione dalla trequarti sinistra. Coppola sale altissimo e in torsione colpisce di spalla. Il pallone si infila a fil di palo e il Verona è meritatamente in vantaggio.

Il Napoli è sfiancato. Dawidowicz troneggia su Anguissa, Lobotka ferma col fallo Suslov.

DOPPIA CLAMOROSA PARATA DI MONTIPÒ. Straordinario il portiere del Verona che salva sulle botte prima di Mazzocchi e poi di Lindstrom mettendo in angolo.

NGONGE PAREGGIA. La dura legge dell'ex colpisce. Ngonge che fino a 10 giorni fa si allenava coi gialloblù. punisce il Verona segnando l'1-1 al 79'. Lindstrom in area fa sedere Duda e mette in mezzo per il belga che calcia e batte Montipò, con deviazione di Dawidowicz.

Baroni ha paura di perdere e toglie il migliore in campo, errore madornale: Suslov esce per Dani Silva all'81'. Anguissa da fuori sfiora il palo. Il Verona accusa il colpo e rischia forte. All'83' Serdar perde malissimo un pallone sulla sua trequarti, Kwaratskhelia parte a sinistra e serve un libero Simeone che attende troppo e calcia addosso a Montipò in uscita.

Mazzarri mette Dendoncker e Raspardori per Lobotka e Simeone, nel Verona dentro tutti: Vinagre, Dani Silva, Magnani e Tavsan

KWARATSKHELIA FA 2-1

Kvaratskhelia fa esplodere il Maradona segnando il 2-1 con un Verona tremebondo. C'è un pallone disastrosamente perso da Tchatchoua che lancia Mazzocchi che serve al limite dell'area di rigore il georgiano. Il tiro a girare va sotto l'incrocio.

Un Verona coraggioso perde il filo dopo essere passato in vantaggio. Baroni ci mette del suo togliendo il gioiello della partita. Mazzarri non crede ai suoi occhi e coi cambi vince.

NAPOLI-VERONA 2-1

Reti: 72' Coppola, 79' Ngonge, 87' Kvaratskhelia

NAPOLI: Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (52' Mazzocchi), Anguissa, Lobotka (85' Dendoncker), Cajuste (62' Ngonge), Politano (62' Lindstrom), Simeone (85' Raspadori), Kvaratskhelia

A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Traore, Ostigard

Allenatore: Walter Mazzarri

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua, Coppola (85' Magnani), Dawidowicz, Cabal, Duda (86' Tavsan), Serdar, Folorunsho, Suslov (81' Dani Silva), Lazovic (81' Vinagre), Noslin (60' Swiderski)

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Henry, Cruz, Centonze, Charlys, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Marco Piccinini (Sez. di AIA Forlì)

Assistenti: Dario Cecconi (Sez. AIA di Empoli), Marco Ricci (Sez. AIA di Firenze)

NOTE. Ammoniti: 32' Coppola, 36' Baroni, 46' Mario Rui, 54' Suslov, 66' Lindstrom, 76' Lobotka

