Esodo gialloblù, 1300 i tifosi del Verona a Ferrara

1.280 sono, al termine della prevendita, i biglietti venduti nel settore ospiti del “Mazza” per la partita del Verona di domani con la Spal.

Sarà dunque un altro esodo, quello dei sostenitori gialloblù al seguito della squadra di Juric, considerando anche gli altri veronesi che hanno potuto acquistare il tagliando negli altri settori, data la non necessità di essere dotati di fidelity card. Per questo, anche domani, nei settori diversi da quello ospiti, gli appassionati dell’Hellas potranno comprare il biglietto per la partita.

Nella foto Getty Images i tifosi dell’Hellas nell’ultima trasferta a Ferrara il 10 dicembre 2017