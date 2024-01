Esterno d’attacco, al Verona Mitrovic dalla Stella Rossa

Stefan Mitrovic, esterno d'attacco serbo classe 2002 della Stella Rossa, e della Nazionale Under 21 è pronto per trasferirsi al Verona. Alfredo Pedullà riporta che si è entrati nella fase decisiva della trattativa, allo scambio dei documenti, e che nelle prossime ore Mitrovic è atteso in Italia per le visite.