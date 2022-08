Esterno sinistro, il Verona ci prova per Dijks

In uscita dal Bologna, l'Hellas tenta un'operazione low cost per l'olandese

In uscita dal club rossoblù, per il possente olandese l'Hellas, riporta Sky, sta tentando un'operazione a basso costo (valutazione circa 2 milioni) per portarlo alla corte di Cioffi. 16 presenze e 2 assist nella scorsa stagione, Dijks viene impiegato a tutta fascia. Per questo i tifosi del bologna lo hanno soprannominato "il trattore".