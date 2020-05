Esultanza col gomito, palloni disinfettati, stadi vuoti: la ripresa del calcio in Germania. Le immagini

Palloni disinfettati, pubblico assente in stadi vuoti, proprio nel campionato dalla presenza più massiccia sugli spalti. I gol, festeggiati con contatti minimi, giusto un tocco con il gomito per “celebrare” le reti.

Questo lo scenario alla ripresa del calcio in Germania, in Bundesliga. Il torneo è ripartito dopo il blocco per il coronavirus.

Una decisione netta che ha dato il via a una fase in cui tutto è differente, con il silenzio attorno ai giocatori. Rimangono le gare, con la prima marcatura messa a segno da Erling Haaland, bomber norvegese del Borussia Dortmund, nel 4-0 con cui, all’Iduna Park Stadion, la sua squadra ha sconfitto lo Schalke 04.

Una partita, il derby della Ruhr, storica e piena di passione, ma che oggi ha vissuto di ben altre sensazioni. Servirà del tempo per abituarsi a questa situazione, aspettando che si proponga anche in Italia.