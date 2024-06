Euro 2024, la Polonia di Dawidowicz pareggia con la Francia

Buona prova del difensore gialloblù in campo dal primo minuto contro Mbappé e compagni

Il difensore del Verona Pawel Dawidowicz è sceso in campo dal primo minuto, dovendosela vedere coi campioni francesi. Karol Swiderski, in prestito all'Hellas dal Charlotte FC fino al 30 giugno, è invece entrato al 68'. Proprio per un fallo di Upamecano su Swiderski è nato il rigore dell'1-1 realizzato al 79' da Lewandowski.