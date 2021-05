Europei, Lasagna e Zaccagni preconvocati da Mancini

I due gialloblù sono stati vaccinati secondo protocollo in questo ore: sono in lizza per il torneo al via a giugno

Redazione Hellas1903

Ci sono anche Kevin Lasagna e Mattia Zaccagni nel "listone" dei 40 giocatori preconvocati dal c.t. dell'Italia, Roberto Mancini, per gli Europei al via a giugno.

I due gialloblù, infatti, sono andati a Milano per l'inoculazione del vaccino contro il Covid 19, come richiesto per la partecipazione al torneo.

Zaccagni è stato chiamato da Mancini a novembre, ma ha dovuto rientrare da Coverciano per un affaticamento muscolare.

Per Lasagna, sono 7 le presenze in azzurro.

Entrambi sono in lizza per entrare nel gruppo dell'Italia per la competizione continentale.