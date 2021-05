Europeo Under 21, convocazione per Pandur

Il portiere chiamato ct Biscan, la Croazia sfida la Spagna nei quarti di finale

Il portiere gialloblù Ivor Pandur è stato convocato dalla Croazia Under 21 per la fase finale degli Europei di categoria. La squadra di Igor Bišćan , dopo aver ottenuto il secondo posto nel Gruppo D lo scorso marzo, sarà impegnata ora nei quarti di finale contro la Spagna .

Il ritiro di Pandur e compagni inizierà il prossimo 25 maggio a Zagabria, in vista della sfida con gli iberici del 31 maggio allo Stadion Ljudski vrt di Maribor, in Slovenia. Eventuali semifinali e finali sono in programma, per la Croazia, il 3 giugno, ancora a Maribor, e il 6 giugno a Lubiana.