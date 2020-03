Ex Hellas, Aglietti: “Il Verona non mi ha tradito”

Alfredo Aglietti, allenatore che ha trascinato il Verona alla grande impresa della promozione conquistata nella scorsa stagione, ricomincia dal Chievo.

Aglietti si è presentato oggi, dopo aver preso il posto di Michele Marcolini.

Dice, tra l’altro, Aglietti, come riporta il sito www.trivenetogoal.it: “Non ho mai pensato di essere stato tradito dal Verona, credo che dell’argomento si sia parlato già abbastanza. Sono molto contento del risultato che ho ottenuto e ovviamente anche per la piazza, poi la società ha deciso di effettuare scelte diverse che in questo momento stanno dando i loro frutti. Spero di potermi ripetere anche qui con il Chievo, perché questo è un ambiente che conosco e so che la società ha ambizioni“.