Ex Hellas, Juric: “A Torino non ho creato un ambiente compatto come a Verona”

Ha detto il tecnico di Spalato, come riporta www.toronews.net: "Non sono però riuscito a creare lo stesso ambiente di Verona. Anche a Verona Setti era contestato, ma dopo due partite nessuno più parlava. Anche qui sentiamo le sensazioni dell'ambiente e non manca l'affetto quando giriamo per la città. Non sono però riuscito ad avvicinare i tifosi alla società. Ci sono certe partite nelle quali perdi e senti la negatività dei tifosi non tanto rivolta alla squadra, quanto alla società. Tutti si sono spaccati di lavoro in questi lunghi mesi, abbiamo alzato il livello in ogni settore. Anche il settore giovanile funziona. Non sono però riuscito a compattare l'ambiente come a Verona".