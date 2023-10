Ex Verona, Borini risolleva la Samp di Pirlo

Arrivato in blucerchiato da svincolato, l'attaccante è già al quarto centro in stagione

Con una doppietta di Fabio Borini la Sampdoria esce dalla zona rossa della serie B e batte 2-0 il Cosenza. La squadra di Andrea Pirlo ottiene così la seconda vittoria in campionato grazie all'ex Verona e si rilancia dopo i soli 6 punti ottenuti nelle precedenti 9 partite.

Borini era stato cercato dall'Hellas lo scorso gennaio, quando militava nel Karagümrük dove in 75 presenze ha segnato 36 gol. In estate è stato il primo giocatore ingaggiato della Sampdoria, dove è arrivato da svincolato e dove ha già messo a segno 4 gol in nove gare.