Ex Verona, ennesimo esonero per Mandorlini, al Cluj va Adrian Mutu

Fatale la sconfitta in casa dell'ultima in classifica in Romania, il Botosani, che ha battuto il Cluj per 1-0 alla riprersa del campionato dopo la lunga pausa invernale. Per Andrea Mandorlini arriva l'ennesimo esonero in carriera, annunciato alla stampa dal presidente del club romeno. L'ex Verona, raggiunto al secondo posto dal Rapid Bucarest paga una distanza troppo ampia dalla prima, lo Steaua, storico rivale per il titolo.

Il presidente del Cluj Nelu Varga, che ha costruito una squadra per vincere il campionato, non ha perdonato a Mandorlini i risultati deludenti degli ultimi mesi. "Ci arrendiamo - le sue parole dopo la partita di oggi - non si può più fare, non sopporto di vedere la squadra giocare così. Quando non riesci a battere l'ultimo classificato, non abbiamo più nulla di cui discutere. Non voglio finire a giocare nei play-out. Voglio lottare per il titolo. Gli ho dato molte possibilità, ma è finita. Adrian Mutu è il nome del futuro allenatore".