Ex Verona, Folorunsho in rotta col Napoli, c’è la Lazio

In vista della prima di campionato a Verona, il Napoli deve vedersela con un mercato a detta di Conte ancora incompleto e con alcuni malumori tra i giocatori. Oltre a Osimhen per la gara di Coppa Italia vinta ai rigori col Modena (dopo lo 0-0) anche Michael Folorunsho non è stato convocato per motivi di mercato e difficilmente lo sarà per la gara al Bentegodi di domenica prossima. L'ex Verona, infatti, non avrebbe del tutto convinto Conte che ha altre idee per il centrocampo, e vorrebbe andar via. Baroni lo rivorrebbe con sè alla Lazio e il Napoli potrebbe a breve liberarlo.