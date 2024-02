Ex Verona, Hongla col Granada ferma il Barcellona

Ha sfiorato l'impresa il Granada di Martin Hongla. La squadra andalusa, penultima in classifica con soli 13 punti nella Liga, è stata ieri raggiunta all'80' sul 3-3 in casa del Barcellona allo Stadio Olimpico Lluís Companys. L'ex gialloblù, ceduto al Granada il 12 gennaio, ha giocato come terzo centrale aggiunto, ben figurando.