Ex Verona, in Europa dopo Simeone a segno anche Barak

Serata di gioia per Antonin Barak, in gol per la prima volta in carriera in una competizione Europea in Conference League. Dopo aver colpito un palo nel primo tempo contro il Riga, l'ex Verona è andato a segno all'11' della ripresa, regalando il momentaneo vantaggio alla Fiorentina, poi raggiunta dalla rete di Ilic con la gara che si è chiusa sull'1-1 al Franchi.