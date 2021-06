Ex Verona, Jorginho: “Mandorlini non mi voleva nemmeno, e poi…”

Il centrocampista del Chelsea: "Fu Gibellini a insistere, la svolta dopo Bari-Hellas"

"Non giocavo molto all’Hellas nel 2010 - spiega Jorginho - e ho finito per andare in prestito alla Sambonifacese, in Lega Pro. Mi sono divertito molto lì, ma poi, quando sono tornato a Verona, erano stati promossi in serie B e Mandorlini , l’allenatore, non mi voleva. È stato il direttore sportivo Gibellini a insistere perché mi desse una possibilità: se non li avessi convinti dopo sei mesi sarei andato via".

"Mandorlini mi ha fatto giocare in tutti i ruoli in precampionato: terzino destro, centrale, ovunque. Speravo di fare qualche minuto, ma poi è iniziata la stagione e non andavo in panchina. Sono stato lasciato in tribuna ogni partita. Pensavo tra me e me: “Questo allenatore sta scherzando con me”. E così, dal nulla, mi ha fatto partire in una posizione nella quale non mi ero mai allenato, da numero 10, contro il Torino. Abbiamo perso in casa 3-1 e ho ricevuto ogni tipo di critica. La gente diceva "è troppo magro" e "non è pronto". Non ho più giocato per un mese, allora ho chiamato il mio agente Joao Santos e gli ho detto: "Parto a gennaio!" Avevo ricevuto anche una telefonata dall’allenatore con cui lavoravo alla Sambonifacese, Claudio Valigi. Aveva firmato per il Mantova in Lega Pro. E mi voleva con lui. Gli ho risposto che ci avrei pensato, ma appena ho riattaccato ho chiamato Joao: "Senti, vado a Mantova", mi disse di calmarmi”.