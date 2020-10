Ex Verona, Kumbulla: “Se sono qui il merito è del Verona e di Juric”

“La mia vita ha preso un’accelerazione evidente. Questo è stato merito sicuramente del Verona e di Juric che mi ha dato fiducia. Nell’ultimo anno sono migliorato tantissimo, ora sono qui alla Roma e spero di aiutare la squadra per fare il meglio possibile”.

Queste le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport di Marash Kumbulla, ex dell’Hellas che ieri è andato a segno con la maglia della Roma fissando il 3-3 finale nella partita con il Milan.

Kumbulla, dopo un inizio di gara difficile, si è ripreso ed è stato decisivo in fase d’attacco come già era accaduto giovedì scorso in Europa League nel 2-1 con cui la Roma ha sconfitto lo Young Boys a Berna.