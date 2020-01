Ex Verona, Mandorlini a un passo dal Padova

Andrea Mandorlini a un passo dal Padova.

Come riferisce il sito www.gianlucadimarzio.com, è lui l’allenatore scelto dal club biancoscudato e dal ds Sean Sogliano per rimpiazzare Salvatore Sullo, che è stato esonerato in queste ore.

Sogliano ha avuto con sé Mandorlini nelle tre stagioni vissute all’Hellas, dal 2012 al 2015.

Nelle scorse ore aveva preso spazio l’ipotesi che il Padova potesse affidarsi a un altro ex gialloblù, Alfredo Aglietti, ma adesso è quasi fatta per Mandorlini, che ha raggiunto l’accordo economico con la società.