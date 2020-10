Ex Verona, Martic va da Grosso: “Ma quell’anno all’Hellas…”

Ivan Martic, ex difensore croato del Verona, si è da poco trasferito nel campionato svizzero al Sion allenato da Fabio Grosso. In un’intervista rilasciata al sito gianlucadimarzio.com dice: “Sono qui solo da dieci giorni ma ho già capito che Grosso è una grande persona, con tanto carisma. Mi ha subito fatto vedere ciò che vuole da me”.

Riguardo al campionato 2014-2015 trascorso con l’Hellas in A (16 presenza) aggiunge Martic: “È stato bellissimo, è stata la mia prima esperienza all’estero. Una tifoseria fantastica e una grande piazza. Toni era un campione del mondo, anche come persona. È stato per noi giovani un punto di riferimento importante e determinante per la nostra crescita. Anche Marquez, una persona splendida. Io però stavo con più con i giovani. Ho condiviso la maggior parte dei momenti con Gollini e Valoti”.