Ex Verona, Noslin scatenato: tripletta al Napoli

Tre reti e standing ovation per l'attaccante che stende la squadra di Conte

A Verona è rimasto 5 mesi lasciando il segno. Marco Baroni lo ha fortemente voluto con sè alla Lazio. Stasera Tijjani Nolsin è stato il grande protagonista della vittoria in Coppa Italia dei biancocelesti sul Napoli per 3-1, con una tripletta che ha steso i partenopei. Due gol di testa e uno, raffinato, di destro hanno consacrato l'attaccante, molto atteso in questa gara da titolare.