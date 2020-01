Curioso intreccio di ex Verona in serie C. Il Padova, in crisi di risultati, dopo la sconfitta interna di oggi col Modena, sta pensando di esonerare l’allenatore Salvatore Sullo.

Il ds Sean Sogliano e la società patavina potrebbero procedere domani in tal senso, come riporta padovasport.tv. I maggiori candidati all’eventuale successione? Altri due ex Verona: Alfredo Aglietti e Andrea Mandorlini.