Ex Verona, Pecchia centra la A con la Cremonese (e segna Di Carmine)

Storica promozione per i grigiorossi che tornano in A dopo 26 anni

Fabio Pecchia centra la promozione in A con la Cremonese battendo in trasferta il Como per 2 a 1 nell'ultima giornata di campionato e riuscendo così a superare il Monza (sconfitto a Perugia per 1 a 0) al secondo posto della classifica di B (primo il Lecce, anch'esso promosso stasera).