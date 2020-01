Con la rete segnata al 30′ contro il Newcastle, Moise Kean ha finalmente rotto il ghiaccio in Premier League.

L’ex giocatore di Juventus e Verona, arrivato in estate all’Everton per 27,5 milioni (più 2,5 di bonus) ha segnato il suo primo gol alla 18esima presenza in campionato, 22esima se si considerano anche FA Cup e Carabao Cup.