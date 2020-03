Eysseric: “Ci dicevano che il virus è solo un’influenza. Samp-Verona non si doveva giocare”

Valentin Eysseric, centrocampista del Verona, ha parlato al quotidiano francese “Le Parisien”.

Queste le sue parole: “È scandaloso pensare al calcio quando ci sono vite in gioco. Ci alleniamo in casa, ma non sarà mai come un allenamento vero. Poi ho la fortuna di avere un piccolo giardino e un appartamento grande, ma penso a chi non ha queste possibilità”.

Continua Eysseric: “Finora nessuno ci ha fatto un tampone. Ma penso che se ce lo facessero troverebbero almeno sei o sette giocatori positivi asintomatici. E’ evidente”. Anche perché tutti all’inizio hanno preso alla leggera l’epidemia: “Ci dicevamo che era solo una piccola influenza. E abbiamo pure giocato contro la Sampdoria. Mai avremmo dovuto disputare quella partita. Solo dopo abbiamo saputo che molti di loro erano positivi”.