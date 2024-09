Fabregas: “Verona forte, per vincere dovremo dare il meglio di noi”

"Il Verona è una squadra forte ed esperta abituata a giocare in serie A - ha detto l'allenatore dei lariani - in questi giorni abbiamo cercato di tenere alta l’attenzione a livello mentale. Domenica non sarà facile, sono molto veloci e hanno equilibrio in campo. Per noi è una sfida fondamentale e per portare a casa i tre punti dovremo esprimerci al massimo. È possibile che vada in campo la stessa formazione ma non ho ancora deciso. Ci sono due giocatori che sono al 50 e 50 e se la giocheranno per essere in campo".