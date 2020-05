Fanna: “Il nostro scudetto, una favola che è diventata realtà”

Una festa speciale per Piero Fanna.

Il Turbo, proprio in questi giorni è diventato nonno di Leonardo, figlio di Marco, e già in settimana si prepara la nascita di Alice, seconda figlia di Cristina, dopo il primogenito Tommaso.

Per Piero, grande bandiera gialloblù, e sua moglie Laura, un periodo bellissimo, che porta una grande luce nel triste grigiore della preoccupazione per il coronavirus.

Intervistato dal “Corriere di Verona” oggi in edicola, dice Fanna: “Lo scudetto dell’Hellas a confronto con gli altri quattro che ho vinto con Juve e Inter? Non faccio neanche un paragone, non ce n’è bisogno. Vincere è sempre bello, ma qui è stato, è e sarà per sempre qualcosa di irraggiungibile per le emozioni che ho provato. Ai miei nipoti, quando cresceranno, parlerò del nostro Verona e di quello che facemmo nel 1984-85. Sarà come raccontare una favola che è diventata realtà. Lo scudetto dell’Hellas è stato l’ultima poesia di un calcio che non c’è più”.