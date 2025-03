Fanna: “Juve sotto pressione, il Verona deve provarci”

Ha detto, intervistato dal "Corriere di Verona": "Come si affronta questa partita? Con coraggio. La Juve scenderà in campo con la carica per cancellare subito queste ultime partite. La squadra di Motta, se guardiamo la classifica, per quanto abbia un certo distacco, può ancora ambire a reinserirsi nella corsa per lo scudetto. Non può commettere altri errori. Ma il Verona deve provarci”.