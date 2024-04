Fanna: “Oro colato prendere un punto con l’Atalanta”

Aggiunge Fanna: "C’è da reagire subito. Domenica c’era una bella occasione per scattare in avanti. Purtroppo quando commetti determinanti errori li paghi cari. Sbagli evitabili, e dispiace, perché eri andato in vantaggio e l’opportunità era ghiotta. D’altronde, i limiti ci sono, qualcosa finisci per scontare. Ma ora bisogna dimenticarsi di quanto è avvenuto. Ci sono diverse partite da giocare. A Bergamo? Prendere un punto lì sarebbe oro colato”.