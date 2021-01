Fanna su Zaccagni: “Talento vero, decisivo Juric”

Piero Fanna , bandiera del Verona, interpellato dalla redazione di hellas1903.it, ha parlato di Mattia Zaccagni.

Dice l’ex ala dell’Hellas: “Il suo talento è chiaro, e non solo per lo stupendo gol che ha segnato con lo Spezia. In questi anni è migliorato molto, ha acquisito sicurezza, sa inserirsi e colpire. Il merito è suo ma fondamentale è il lavoro che ha fatto con lui Ivan Juric. Grazie al gioco che ha impostato il tecnico, infatti, riesce ad esprimere appieno le qualità che ha sempre avuto e che ora emergono davvero“.

Continua Fanna: “Juric è un allenatore che fa risaltare il singolo nel contesto della squadra: questo è un aspetto determinante e ben lo dimostra quanto espresso da Zaccagni. Se è da nazionale? Credo proprio di sì, tant’è che già è stato convocato dal ct Mancini. Se continuerà così non potrà che essere tenuto in sempre maggiore considerazione. In questo Verona in tanti sono cresciuti, Zaccagni è un emblema, però va evidenziato come Juric sia eccezionale anche per altri giocatori, che ha portato ad un livello superiore“.