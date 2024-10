Fanna: “Verona, con l’Atalanta devi avere coraggio”

La leggenda gialloblù: "Niente è impossibile, ma c'è da trovare equilibrio e non sbagliare in difesa"

Piero Fanna, leggenda gialloblù ed ex dell'Atalanta, ha parlato della gara dell'Hellas con i nerazzurri, sabato a Bergamo.

Intervistato dal "Corriere di Verona", ha detto: "Di impossibile non c’è niente. Altrettanto chiaro è che il Verona è atteso da una partita difficilissima. Serve una prestazione eccezionale. Ma non si deve avere paura. Occorre coraggio. E, aggiungo, concentrazione, perché gli errori difensivi che ho visto con il Monza sono pesanti”.

Poi: “Non vado allo stadio. Seguo la squadra da fuori e quel che conta, il grande obiettivo che abbiamo, resta la salvezza. Conosciamo la nostra dimensione. Ci sarà da lottare, come sempre, per arrivare a questo traguardo. Il Verona ha delle qualità, attacca. Non è sparagnino. Adesso c’è da trovare equilibrio”.