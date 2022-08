Faraoni, due giornate di squalifica

L'espulsione nella partita di domenica col Bari costa a Davide Faraoni due turni di stop in Coppa Italia.

Riporta il Verona: "Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha squalificato per due giornate effettive di gara - da scontare in Coppa Italia - l'esterno gialloblù Marco Davide Faraoni per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e condotta gravemente antisportiva".