Faraoni e Ceccherini verso il recupero, la situazione

I due si allenano regolarmente in vista della gara a Firenze

Giornate di intenso lavoro per il Verona in vista della trasferta a Firenze di domenica, con la gara contro i viola alle 15 al Franchi.

Davide Faraoni e Federico Ceccherini sono sulla via del pieno recupero, anche se uno è più avanti dell'altro. Per Faraoni, infatti, il problema alla caviglia è superato e domenica potrebbe tornare titolare.

Diverso il discorso per Ceccherini. Il problema muscolare è in via di risoluzione. Meno probabile, però che possa essere tra gli undici di partenza.