Usciti per infortunio con il Venezia, nelle scorse ore Davide Faraoni e Kevin Ruegg si sono sottoposti agli esami clinici per capire l’entità dei problemi muscolari accusati mercoledì in Coppa Italia.

Stamattina è atteso il responso dei controlli, con la conseguente diagnosi che permetterà di comprendere se i due giocatori potranno essere disponibili o meno per la gara di lunedì sera con il Benevento.