Davide Faraoni potrebbe non essere degli 11 di partenza domani contro il Cagliari. La caviglia, dolente dopo la gara di Udine, non ha permesso all’esterno, come ha spiegato oggi Juric in conferenza stampa, di allenarsi al meglio. L’allenatore dell’Hellas ha confermato che, se Faraoni non dovesse farcela, è pronto Claud Adjapong che da tempo aspetta il suo momento.