Faraoni: “In undici potevamo vincere. Una partita che ci dà continuità e conferme”

Marco Davide Faraoni ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio ottenuto sul campo del Milan. Queste le parole dell’esterno gialloblù:

“Contento per il gol? Assolutamente, è servito per un pareggio importante in un campo bello ma difficile. Non abbiamo abbassato l’attenzione, anche se ci hanno messo in difficoltà gli ultimi minuti del primo tempo. Nel secondo se fossimo rimasti in undici c’era la possibilità di vincerla. Massimo rispetto per il Milan, ce la siamo giocata a viso aperto. E’ andata bene, peccato per essere rimasti in dieci, ma va bene così. E’ stata una partita che ci dà continuità e conferme”.

Sul pareggio del Milan: “Su un episodio sono riusciti a pareggiare su punizione, e questo fa capire che se noi siamo concentrati è dura farci gol. Fallo? Secondo me non lo era”.

“Segno spesso? Devo dire che quest’anno mi trovo spesso vicino alla porta e mi trovo bene con Zaccagni, lui sta che mi inserisco”.

Sul prossimo avversario, la Lazio: “Ormai siamo in pista, balliamo. Da romano affrontarla sarà dura, considerando anche il risultato che hanno fatto oggi. E’ una squadra in forma e una tra le più forti d’Italia, con carattere e personalità importanti. Ma se noi non molliamo sarà dura anche per loro.

“Roma a gennaio? Il mio obiettivo era rimanere e concludere la stagione qua per dimostrare di essere da altre squadre. Ho fatto sei mesi bene ma non penso di meritarmelo ancora, intanto vorrei stare qui”.