Non ha preso parte oggi all’allenamento coi compagni. Davide Faraoni lamenta ancora dolore alla caviglia, un guaio accadutogli nel corso della partita con l’Udinese che già lo avrebbe tenuto fuori anche nella gara, poi rinviata, col Cagliari. L’esterno ha lavorato in palestra, e il suo pieno recupero per la partita di lunedì prossimo con la Sampdoria rimane in dubbio.