Faraoni, l’agente: “Vicino al Napoli, è rimasto a Verona perché…”

Giuffredi: "Me l'aveva chiesto De Laurentiis, ma Zanoli non è partito"

Ha detto Giuffredi: "E' stato vicino al Napoli, De Laurentiis me l’aveva chiesto ma a patto che fosse partito Zanoli: non essendo partito, è rimasto in rosa, e il calciatore del Verona è rimasto in terra scaligera""