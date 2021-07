Faraoni: “Noi subito con entusiasmo. Obiettivo salvezza”

Il giocatore gialloblù: "Grande voglia di fare bene. Cercherò di migliorarmi"

Queste le sue dichiarazioni, riportate dal sito web del club gialloblù: "Le impressioni del primo giorno di ritiro? Abbiamo iniziato con grande entusiasmo, c’è tanta voglia di fare bene, entusiasmo e voglia che non devono mai mancare. Se partiamo con l’obiettivo della salvezza anche in questa stagione? Assolutamente sì, è il nostro principale obiettivo da raggiungere, poi si vedrà se riusciremo a fare qualcosa in più. Se è possibile migliorare il mio score di gol e assist delle ultime due stagioni? La cosa più importante sarà giocare con continuità per aiutare il più possibile la squadra. Poi, certo, cercherò come sempre di migliorarmi".