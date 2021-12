Faraoni: “Non era da noi perdere in quel modo, all’intervallo la svolta”

L'esterno gialloblù: "Godiamoci il momento ma guardiamo anche gli errori"

Davide Faraoni commenta a Dazn la vittoria al Penzo del Verona. "Durante l’intervallo ci siamo guardati negli occhi - dice l'esterno dell'Hellas - il mister è stato bravo a dire poche parole ma a a far leva sul nostro orgoglio. Quello che ci siamo detti resta nello spogliatoio. Eravamo consapevoli di avere calciatori adatti per fare la differenza nel secondo tempo. Forse non immaginavamo neanche noi una rimonta del genere e addirittura di vincere la partita dopo lo 0-3 del primo tempo, ma non è da Verona subire quei gol ed assumere quel tipo di atteggiamento dopo essere passati in svantaggio. Godiamoci il momento, ma restiamo con i piedi per terra: ci sono stati anche degli errori che devono farci riflettere".