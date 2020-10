Faraoni, oggi i controlli

Oggi sono attesi gli esami strumentali per Davide Faraoni.

Ieri, nella partita di Coppa Italia con il Venezia, il giocatore gialloblù è uscito al 25′ del primo tempo a causa di un fastidio a un polpaccio.

Soltanto un lieve disturbo, quanto è stato avvertito da Faraoni, che ha chiesto il cambio per cautela.

Servirà valutare l’esito dei controlli previsti in giornata, tuttavia, per avere maggiori certezze in merito e capire se Faraoni potrà essere in campo lunedì nel posticipo con il Benevento.