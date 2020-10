Faraoni, prende quota il rinnovo con il Verona

Davide Faraoni al Verona con un contratto rinnovato (e rivisto).

Quello attualmente in essere scadrà il 30 giugno 2022. Per Faraoni, riporta il sito www.tuttomercatoweb.com, si sta per aprire la trattativa per arrivare al prolungamento con l’Hellas.

Faraoni è in gialloblù dal gennaio del 2019 ed è stato un grande protagonista sia della conquista della Serie A che dell’eccezionale annata scorsa, in cui ha segnato 5 gol, assicurando un rendimento elevatissimo sulla fascia destra.

Negli ultimi giorni di mercato la Fiorentina ha tentato di ingaggiarlo, ma il Verona ha opposto un secco no alla richiesta del club viola