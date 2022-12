Faraoni: “Prendetemi per pazzo ma questo può diventare l’anno più bello”

"I primi tre anni e mezzo sono stati da urlo, sulle montagne russe. Ero certo che sarebbe arrivato anche questo momento, quello della difficoltà: può diventare l’anno più bello di tutti. Prendetemi per pazzo, ma è la sfida più grande. Sono sicuro che quando vinceremo sarò un giocatore più forte mentalmente. Sono affezionato alle belle sensazioni, ancor di più ai momenti brutti: quando sbaglio, faccio un errore, soffro. Come fosse un trauma. E lavoro per evitare che riaccada. Per me il calcio e la vita sono sopravvivenza".