Davide Faraoni salterà per squalifica la partita con il Sassuolo, in programma domenica a Reggio Emilia.

Ammonito con il Napoli, il giocatore gialloblù era in diffida e sarà, dunque, squalificato.

Al suo posto, per la gara con i neroverdi di Roberto De Zerbi, ci sarà Claud Adjapong, tra l’altro ex dell’incontro e in prestito all’Hellas dallo stesso Sassuolo.