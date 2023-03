Faraoni: “Un tempo lasciato alla Samp, ora dobbiamo ripartire”

"Siamo dispiaciuti per il primo tempo, in cui abbiamo lasciato giocare troppo i nostri avversari. Nella ripresa siamo entrati in campo con uno spirito diverso, più aggressivi sulle seconde palle e più cattivi in generale. È stato un peccato metterli in difficoltà solo per un tempo su due. Nella ripresa ci siamo creati delle occasioni importanti, ma oggi penso ci sia poco da dire. Dobbiamo ripartire a testa bassa lavorando, ora la sosta ci servirà per recuperare gli infortunati e ricaricarci".