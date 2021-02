Faraoni: “Dispiace tornare a casa con un punto solo”

L'esterno gialloblu: "Sapevamo come affrontare il Genoa"

Poi: "Il gol? Ci credo in ogni partita, a volte è anche questione di fortuna. Il mio ruolo mi permette di essere spesso sul secondo palo. La Juve? Siamo onorati di incontrarla, ma non abbiamo paura di nessuno e cercheremo di metterla in difficoltà. Abbiamo un organico importante, ma tra Covid e infortuni non abbiamo mai avuto tutti a disposizione, ora il gruppo sta tornando quello di inizio stagione".